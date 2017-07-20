Михаил Бабич вручил наручные часы подросткам из Башкирии Фото: пресс-служба ГФИ Михаил Бабич вручил наручные часы подросткам из Башкирии Фото: пресс-служба ГФИ

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе принял участие в церемонии закрытия второй смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец-2». Участниками лагеря традиционно становятся школьники из регионов Приволжья и города Севастополя. Башкортостан в нынешней смене представили 20 подростков из городов Уфа, Салават, Давлеканово, а также Дуванского района, сообщили в пресс-службе ГФИ.

За две с половиной недели учащиеся приобрели настоящую закалку: прошли занятия по боевой, строевой, физической и огневой подготовке в условиях максимально приближенным к военным, совершили полевые выходы, участвовали в спортивных играх и культурно-экскурсионной программе.

«Сегодня мы завершаем вторую смену. Наша задача — дать молодежи представление о современной российской армии, о том, как она живет, учится, готовится к выполнению своих задач по предназначению. В этой работе нам оказывает поддержку Министерство обороны РФ, и я лично благодарен генералу армии, Герою России Сергею Шойгу. У вас была насыщенная программа. За прошедшие полмесяца вы прошли серьезные курсы общевойсковой и физической подготовки, у вас в руках было боевое оружие. Вы познакомились с настоящей военной техникой, своими глазами увидели, как устроена современная армия. Возможно, для многих из присутствующих это станет необходимым импульсом для выбора жизненного пути и профессии», — сказал на церемонии Михаил Бабич.

Отличительной особенностью юбилейной пятой смены лагеря «Гвардеец» стало посвящение в юнармейцы. Участники ЮОСЛ «Гвардеец» произнесли торжественную клятву и вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

По итогам смены школьники из Башкортостана заняли первое место в игре КВН, строевой подготовке, спортивном ориентировании. Михаил Бабич наградил победителей и призеров эстафет, спортивных соревнований, общекомандного зачета. В память о проведенных днях в лагере «Гвардеец» они получили в подарок от полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича наручные часы.

«Гвардеец» — военно-патриотический проект, организованный по инициативе Михаила Бабича при активном содействии и поддержке Минобороны России, ДОСААФ России, правительства Пензенской и Нижегородской областей. В июне и в июле в рамках лагеря отдохнули и прошли обучение более 700 школьников из всех регионов ПФО, а также городов Севастополя и Луганска. Большинство из них — это подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, воспитывающиеся в многодетных семьях, дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, а также воспитанники кадетских корпусов.