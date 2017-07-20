Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.24 ↓

EUR 68.27 ↑

20 июля Четверг

Уфа   °

Михаил Бабич вручил наручные часы подросткам из Башкирии

ПОЛИТИКА

Михаил Бабич вручил наручные часы подросткам из Башкирии Фото: пресс-служба ГФИ

Михаил Бабич вручил наручные часы подросткам из Башкирии Фото: пресс-служба ГФИ

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе принял участие в церемонии закрытия второй смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец-2». Участниками лагеря традиционно становятся школьники из регионов Приволжья и города Севастополя. Башкортостан в нынешней смене представили 20 подростков из городов Уфа, Салават, Давлеканово, а также Дуванского района, сообщили в пресс-службе ГФИ.

За две с половиной недели учащиеся приобрели настоящую закалку: прошли занятия по боевой, строевой, физической и огневой подготовке в условиях максимально приближенным к военным, совершили полевые выходы, участвовали в спортивных играх и культурно-экскурсионной программе.

«Сегодня мы завершаем вторую смену. Наша задача — дать молодежи представление о современной российской армии, о том, как она живет, учится, готовится к выполнению своих задач по предназначению. В этой работе нам оказывает поддержку Министерство обороны РФ, и я лично благодарен генералу армии, Герою России Сергею Шойгу. У вас была насыщенная программа. За прошедшие полмесяца вы прошли серьезные курсы общевойсковой и физической подготовки, у вас в руках было боевое оружие. Вы познакомились с настоящей военной техникой, своими глазами увидели, как устроена современная армия. Возможно, для многих из присутствующих это станет необходимым импульсом для выбора жизненного пути и профессии», — сказал на церемонии Михаил Бабич.

Отличительной особенностью юбилейной пятой смены лагеря «Гвардеец» стало посвящение в юнармейцы. Участники ЮОСЛ «Гвардеец» произнесли торжественную клятву и вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

По итогам смены школьники из Башкортостана заняли первое место в игре КВН, строевой подготовке, спортивном ориентировании. Михаил Бабич наградил победителей и призеров эстафет, спортивных соревнований, общекомандного зачета. В память о проведенных днях в лагере «Гвардеец» они получили в подарок от полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича наручные часы.

«Гвардеец» — военно-патриотический проект, организованный по инициативе Михаила Бабича при активном содействии и поддержке Минобороны России, ДОСААФ России, правительства Пензенской и Нижегородской областей. В июне и в июле в рамках лагеря отдохнули и прошли обучение более 700 школьников из всех регионов ПФО, а также городов Севастополя и Луганска. Большинство из них — это подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, воспитывающиеся в многодетных семьях, дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, а также воспитанники кадетских корпусов.

Теги: ПФО, оборонно-спортивный лагерь, Гвардеец
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть