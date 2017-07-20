Кумертау и Аскарово - победители конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Башкирии Фото: Олег Яровиков Кумертау и Аскарово - победители конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане названы победители регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

В первой категории — городские округа и городские поселения — победителем признан Кумертау по практике «Развитие и благоустройство малых зон отдыха на примере «Парк коммунальников».

Во второй категории — сельские поселения — первое место осталось за селом Аскарово Абзелиловского района по практике «Благоустройство зоны отдыха в Аскарово».

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится для повышения активности органов местного самоуправления, выявления, поощрения и распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения.

Как сообщили в правительстве Башкортостана, комиссия рассмотрела конкурсные заявки от 24 городских округов и 11 сельских поселений республики.

Муниципалитеты, занявшие призовые места в конкурсе, будут награждены дипломом правительства РБ и денежной премией. Заявки победителей республиканского этапа направят в Федеральную конкурсную комиссию для участия во Всероссийском этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика».