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20 июля Четверг

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Россия - в пятерке худших стран для пенсионеров

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Россия - в пятерке худших стран для пенсионеров Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Россия - в пятерке худших стран для пенсионеров Фото: РИА Новости/Илья Питалев

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Один из крупнейших французских банков Natixis представил результаты своего ежегодного исследования уровня комфорта при выходе граждан на пенсию в той или иной стране. Для России они оказались неутешительными, сообщают «Известия».

Составители рейтинга выделили ей 40-е место из 43 возможных. Впрочем, по сравнению с прошлым годом ситуация не ухудшилась (в Глобальном пенсионном индексе — 2016 Россия находилась на той же строчке).

Natixis составляет аналогичные рейтинги пятый год подряд, опираясь на данные Всемирного банка и официальную статистику разных стран. Расстановка государств по местам осуществляется по четырем основным критериям — уровню развития здравоохранения, размеру пенсионных выплат, качеству жизни в стране и материальному благополучию граждан. Для России эти показатели в 2017 году оценены на уровне 36%, 41%, 58% и 47% соответственно (итоговый показатель — 45%).

Три низших места в этом году занимают Бразилия, Греция и Индия. 39-я строчка в рейтинге отведена Турции (эти страны вместе с Россией составляют последнюю пятерку списка).

Традиционно лидируют по уровню комфорта для пенсионеров скандинавские страны. В первую пятерку вошли Норвегия (1-е место, 86%) и Швеция (4-е место). На втором месте — Швейцария. Тройку лидеров замыкает Исландия, а пятерку — Новая Зеландия, единственная неевропейская страна в топовой части списка.

Лидирующие экономики Евросоюза — Германия и Франция — занимают лишь 7-е и 19-е места. США по уровню комфорта, обеспечиваемого пенсионерам, находятся на 17-м месте.

Теги: рейтинг, пенсионеры, уровень жизни
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