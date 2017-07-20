В Уфе эвакуировали жильцов дома для престарелых и инвалидов Фото: администрация г. Уфы

















В Уфе эвакуировали жильцов дома для престарелых и инвалидов Фото: администрация г. Уфы

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе эвакуировали жильцов дома-интерната для престарелых и инвалидов. Эвакуация была учебной, инженеры пожарной охраны отработали ее на случай возникновения пожара.

Условное возгорание произошло в актовом зале на втором этаже. Было эвакуировано 216 постояльцев и 60 работников интерната. Спустя считанные минуты на место вызова прибыли огнеборцы ПЧ-57 и МПЧ «8 Марта». Бойцы проверили все комнаты, подсобные помещения и, убедившись, что в здании никого из людей не осталось, приступили к ликвидации открытого горения.

«При проведении практических действий профилактические службы пожарной охраны особое внимание обращают правильному порядку действий персонала при пожаре, своевременному сосредоточению сил и средств, приемам и способам эвакуации пожилых людей, функционированию средств оповещения и связи. Также при проверке обращаем внимание на состояние путей эвакуации, готовности действий обслуживающего персонала в случае возникновения пожара», — рассказал начальник ОПП МБУ УПО Уфы Ленар Даянов.