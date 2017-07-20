Пара из Уфы отметила бриллиантовую свадьбу

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УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

60-летие со дня бракосочетания встретили пожилые уфимцы Лутфулла Сайфуллович и Миннизифа Бадгетдиновна Мухаметшины. Юбиляров поздравили в отделе ЗАГС Калининского района столицы, сообщает мэрия.

Супруги вместе с первого класса, сидели за одной партой. Поженились молодые люди 19 июля 1957 года. Трудовая биография супругов была связана с уголовно-исполнительной системой. Глава семейства вышел в отставку в звании подполковника внутренней службы, а его жена работала во ФСИН фельдшером. Воспитали троих детей — Руслана, Дариса, Галию, у них двое внуков и трое правнуков.

«Ни разу не видела, чтобы они ругались, достаточно было взгляда, чтобы решить вопрос, понимали друг друга без слов, как и сейчас, — с гордостью рассказывает внучка Алия. — Мы берем с них пример. Как и дедушка с бабушкой, мы с моим мужем — одноклассники. 31 июля отпразднуем 13 лет брака, воспитываем сына. По примеру старших стараемся уважать друг друга и уступать».

Супруги Мухаметшины стали 12-й парой в этом году, кто отметил бриллиантовую свадьбу в Калининском районе. 50-летний юбилей отпраздновали 20 семей.