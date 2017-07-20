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20 июля Четверг

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Легенда мирового бокса Константин Цзю приедет в Уфу

ОБЩЕСТВО

Легенда мирового бокса Константин Цзю приедет в Уфу

Фото: Академия спорта Кости Цзю | Видео: сайт «Резервы человечества»

Легенда мирового бокса Константин Цзю приедет в Уфу

Фото: Академия спорта Кости Цзю

УФА, 20 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В рамках благотворительного автопробега «Резервы человечества» в Уфу 26 июля приедет чемпион мира по боксу Константин Цзю. В башкирской столице спортсмен проведет два дня, запланированы зарядка и пресс-конференция с участием боксера.

Помимо Константина Цзю в команде автопробега — актер и каскадер Алик Гульханов, парапутешественник Игорь Скикевич, девятикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Муромский и другие известные люди. В колонне также представлены ретроавтомобили ДОСААФ и Музея московского транспорта, мотоциклисты. Акция стартовала 17 июля в Сочи и завершится в начале сентября во Владивостоке, сообщается на официальном сайте проекта.

Участники пробега побывают в более чем в 20 населенных пунктах. В городах запланированы силовое шоу «Русские богатыри» и «Зарядка с чемпионами», посещение воинских частей, детских домов, спортивных школ и местных администраций.

Полный маршрут автоколонны выглядит следующим образом: Сочи — Москва — Нижний Новгород — Казань — Набережные Челны — Уфа — Челябинск — Екатеринбург — Тюмень — Омск — Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск — Улан-Удэ — Чита — Чернышевск — Сковородино — Циолковский (Космодром Восточный) — Биробиджан — Хабаровск — Спасск-Дальний — Уссурийск — Артем — Владивосток.

Акция проводится для анонсирования одноименной кругосветной экспедиции «Резервы человечества».

«Автопробег «Резервы человечества» — один из этапов масштабного гуманитарного проекта кругосветного плавания в 2018 году на парусном судне «Бегущая по волнам» для объединения усилий мирового сообщества в решении проблем экологии, здоровья, сохранения мира на Земле, семейных ценностей, развития единой мировой культуры и определения вектора развития человечества для будущих поколений», — отмечают организаторы.

Теги: автопробег, Константин Цзю
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