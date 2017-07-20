В Уфе издана четвертая научная монография по материалам археологических раскопок на «Городище Уфа-II» Фото: предоставлено музеем-заповедником «Древняя Уфа»











В Уфе издана четвертая научная монография по материалам археологических раскопок на «Городище Уфа-II» Фото: предоставлено музеем-заповедником «Древняя Уфа»

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Музей-заповедник «Древняя Уфа» издал четвертую научную монографию по материалам ежегодных археологических раскопок, проводимых на памятнике археологии федерального значения «Городище Уфа-II».

Раскопки на городище ведутся силами музея-заповедника «Древняя Уфа» пятый год. Сегодня для более детального и бережного изучения памятника археологи работают на небольших участках, в отличие от раскопок предыдущих лет, которые проводились в погоне за объемами. Археологи музея проводят спасательные раскопки по четной стороне ул. Пушкина, где памятник наиболее подвержен антропогенному разрушению, а по нечетной стороне планируют сохранить культурные пласты нетронутыми для последующих поколений.

Для наиболее полного исследования уникального памятника средневековья работники музея «Древняя Уфа» применяют современные цифровые приборы. С целью более детального фиксирования каждой находки используется тахеометр. В ближайших планах музея — создание на основе полученных данных 3D-модели археологических культурных пластов городища.

О существовании «Городища Уфа-II» известно уже не только в России, но и в мире, однако до сегодняшнего дня было только общее представление о памятнике. Сегодня с артефактами, которые подтверждают факты существования городища на месте Уфы, о проходивших здесь караванных путях, о бойкой торговле в городе, можно ознакомиться в Государственном каталоге музейного фонда России.

Как рассказала агентству «Башинформ» директор Республиканского историко-культурного музея-заповедника «Древняя Уфа» Гаухар Батталова, совместно с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Башкортостана работники музея-заповедника продолжают активную работу по сохранению памятника. На сегодняшний день территория «Городища Уфа-II» полностью выведена из-под сплошной городской застройки. Этому предшествовала кропотливая работа. Дело доходило до жестких противостояний со строительными организациями, судебные дела рассматривались в Верховном суде республики, в итоге памятник удалось отстоять.

На территории городища также расположены два объекта культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия России, и три объекта, имеющие статус выявленных. Все они характеризуют архитектуру Уфы конца XIX — начала XX веков. Сегодня в целях сохранения объектов культурного наследия ведется работа по разработке проекта достопримечательного места в границах памятника археологии.

В 2012 году силами музея-заповедника «Древняя Уфа» впервые были организованы выставки археологических находок «Городище Уфа-II», которые долгие годы до этого пылились на полках учебных заведений. В этом году, учитывая огромный интерес к памятнику, при этом не имея выставочных площадей, удалось открыть постоянно действующую выставку в фондохранилище музея по адресу: г. Уфа, ул. Лесотехникума, 49.

Работники музея организовали в лайфстайл-центре «Башкирия» вторую постоянно действующую выставку деревянных наличников архитектурных объектов, снесенных в разные периоды в Уфе. Интерес к ней тоже большой, говорит директор музея-заповедника. Бизнесмены, арендующие площади в лайфстайл-центре, постоянно обращаются с просьбой сдать им их в аренду. Несмотря на то, что музей деревянного зодчества был присоединен в качестве филиала к музею-заповеднику «Древняя Уфа» совсем недавно, работа идет полным ходом. Музеем проведена инвентаризация снесенных объектов культурного наследия, что не делалось с 2009 года. Были подобраны наиболее сохранившиеся элементы деревянного зодчества Уфы, бережно отреставрированы и впервые представлены в выставочном зале художников Башкортостана.

«Чтобы сохранить нашу историю для последующих поколений, необходимо построить Музейный комплекс «Древняя Уфа». Для этого есть всё — доказательства существования средневекового городища, концепция развития музея-заповедника, архитектурный проект будущего Музейного комплекса «Древняя Уфа», — подчеркнула Гаухар Батталова.