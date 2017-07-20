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20 июля Четверг

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Спортсмены Башкирии выступят на чемпионате мира по борьбе на поясах

СПОРТ

Спортсмены Башкирии выступят на чемпионате мира по борьбе на поясах Фото: с сайта ММПС РБ

Спортсмены Башкирии выступят на чемпионате мира по борьбе на поясах Фото: с сайта ММПС РБ

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Спортсмены Башкортостана выступят на чемпионате мира по борьбе на поясах, который стартует сегодня, 20 июля в Астане (Казахстан).

Планируется участие более 300 борцов из 42 стран мира. Мужчины разыграют медали в 16-ти весовых категориях в вольном и классическом стилях. Женщины поборются за награды в шести весовых категориях в вольном стиле.

В составе национальной сборной России выступят два представителя РБ — Рустем Арсланов и Артур Зулькарнаев. В столицу Казахстана отправился и наставник спортсменов – Рустам Зиякаев, сообщили в пресс-службе Минспорта РБ.

Теги: чемпионат мира, борьба на поясах
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