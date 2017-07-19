В уфимском Сипайлово осенью появится новый многофункциональный спортивный комплекс Фото: с сайта администрации Уфы В уфимском Сипайлово осенью появится новый многофункциональный спортивный комплекс Фото: с сайта администрации Уфы

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В уфимском микрорайоне Сипайлово на улице М. Рыльского, во дворе дома № 6/1, осенью откроется новый многофункциональный спортивный комплекс.

Сегодня строители обозначили границы будущего спортивного объекта. Все необходимые материалы готовы и в ближайшее время будут завезены на участок строительства. Площадка с травмобезопасным покрытием будет готова к 10 октября. За ходом работ можно будет наблюдать при помощи видеокамеры, установленной на фасаде дома и работающей в режиме «онлайн», уточнили в информационно-аналитическом отделе администрации Октябрьского района.

Напомним, в Уфе в программу капитального ремонта придомовых территорий в текущем году вошел 81 двор и 105 многоквартирных домов. В апреле столичный муниципалитет проводил общественные слушания, на которых обсуждались аспекты будущего благоустройства дворовых территорий. В них участвовали представители общественности и СМИ, главы районных администраций, сотрудники структурных подразделений, представители управляющих компаний.

Благоустраиваемая площадь придомовых территорий уфимских МКД в рамках проекта «Формирование современной городской среды» составит более 160 тысяч квадратных метров. Все дворы, вошедшие в программу в 2017 году, указаны на сайте столичного муниципалитета. Там же доступны дизайн-проекты благоустройства дворов.

Будут проведены работы по ремонту асфальтового покрытия дворовых проездов, пешеходных дорожек, обустройству парковочных мест. Во дворах также предстоит оборудовать детские игровые площадки, турниковые комплексы, хоккейную коробку, установить скамейки и урны.