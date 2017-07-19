В Уфе в дни велогонок будет изменен маршрут движения общественного транспорта Фото: с сайта администрации Уфы В Уфе в дни велогонок будет изменен маршрут движения общественного транспорта Фото: с сайта администрации Уфы

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе 20 и 22 июля пройдут всероссийские соревнования по велоспорту. Как уже сообщал «Башинформ», в связи с этим с 9 часов утра до 17.00 будет закрыто движение транспорта по маршруту прохождения гонки: СОК «Биатлон» – ул. Комарова – ул. Первомайская – ул. Кольцевая – ул. Первомайская – ул. Комарова – СОК «Биатлон».

По данным пресс-службы столичной администрации, также будет изменен маршрут движения троллейбусов:

№1 «Монумент Дружбы – Северный автовокзал» – до остановки «Бульвар Славы»;

№2 «Башгосдрамтеатр – Колхозный рынок» – закрыт;

№4 «Северный автовокзал – Троллейбусное депо № 2» – по ул. Первомайской (до «Детской библиотеки») – ул. Ульяновых – ул. Кольцевой – и далее по маршруту;

№8 «Троллейбусное депо № 2 – Трамплин» – ул. Пекинская – ул. Вологодская – ул.Кольцевая – ул. Ульяновых – ул. Первомайская – ул. Машиностроителей – ул.Кольцевая;

№13 «Мкр. «Белореченский» – Колхозный рынок» – пр. Октября – ул. Трамвайная – ул. А. Макарова – до ООТ «Троллейбусное депо №1»;

№15 «Уфимский ДОК – Стадион «Нефтяник» – по ул.Кольцевой – ул. Ульяновых – ул. Первомайской – и далее по маршруту;

№22 «Северный автовокзал – Северный автовокзал» – от центра города до остановки «Бульвар Славы».