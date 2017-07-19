Арбитражный суд Башкирии отклонил ходатайство АФК «Система» о финансово-экономической экспертизе

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Арбитражном суде РБ прошло очередное заседание по рассмотрению иска компании «Роснефть» к АФК «Система». Первая требует взыскания 170,6 млрд рублей ущерба, возникшего из-за неэффективного управления «Башнефтью», которой в течение четырех лет владела последняя.

На заседании продолжился спор сторон о причиненном ущербе

Представители ответчика подали ходатайство о сторонней финансовой экспертизе. Юристы истца были против, считая это затягиванием процесса, как и ходатайства о привлечении трех миноритариев в качестве потерпевших. Суд отклонил ходатайства юристов «Системы».

Представители «Роснефти» так объяснили свою позицию: «Система» рассказывает, что с 2010 по 2014 год ей удалось в разы повысить капитализацию «Башнефти». Но вот сухие цифры: в 2010 году вместе со всеми непрофильными активами балансовая стоимость «Башнефти» составляла 8,4 миллиарда долларов, в 2014-м — 4,6 миллиарда долларов. За это время затраты на добычу выросли почти в два раза — с 19 до 36 миллиардов рублей; коммерческие, общехозяйственные и административные расходы — более чем на 40 процентов, с 11 до 16 миллиардов рублей. В период с 2010 по 2014 годы среднегодовые операционные затраты «Башнефти» составляли около 7 долларов за баррель, что минимум на 20 процентов хуже отраслевого показателя. Что касается чистой прибыли, то в расчете на баррель нефтяного эквивалента чистая прибыль за то время, что «Башнефтью» управляла АФК, сократилась на 36 процентов.

Попытка выдать ситуативный рост капитализации за реальную оценку рыночной стоимости компании, абсолютно неверна, как с юридической, так и с экономической точки зрения. Представители АФК используют выгодные для себя моменты, в частности, выплату рекордных дивидендов, чтобы доказать, что в период управления АФК капитализация «Башнефти» росла. Однако стоимость компании для акционеров создается в течение длительного срока, а не за пару месяцев за счет спекулятивной игры на бирже. В 2014 году капитализация Башнефти дважды повышалась, однако совсем ненадолго: на новостях о реорганизации акции выросли на 9 процентов, однако уже через полтора месяца цена на них вернулась к своей нижней границе. После рекордной выплаты дивидендов (почти 150 % от чистой прибыли) естественно, вновь наблюдался спекулятивный рост акций (с 2000 рублей до 2135), однако через два месяца акции вновь резко упали до 1874 рублей за одну акцию. Таким образом, заявления АФК о росте ключевых показателей, характеризующих эффективность «Башнефти», не соответствуют действительности».

Как напоминают РИА Новости, в ходе реорганизации в 2014 году была создана компания «Башнефть-Инвест», в уставный капитал которой «Башнефть» внесла 49,41% принадлежавших ей акций «Системы-Инвест» рыночной стоимостью более 57,2 миллиарда рублей. Дочка «Системы», в свою очередь, передала новой компании 16,8% принадлежавших ей акций «Башнефти» стоимостью около 80,7 млрд рублей с условием погашения этих акций.

Кроме того, «Система-Инвест» передала в «Башнефть-Инвест» свой пассив в виде долга по займам, выданным ей ранее «Башнефтью», в размере более 36,9 млрд рублей. После присоединения «Башнефть-Инвеста» к «Башнефти» обязательства по займам прекратились ввиду совпадения должника и кредитора в одном лице.

Затем в ходе реорганизации были выкуплены у миноритарных акционеров «Башнефти» и впоследствии погашены привилегированные акции на сумму около 12,5 млрд рублей. Все эти действия, по мнению истцов, причинили убытки башкирской нефтяной компании.