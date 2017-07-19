Студент из Башкирии вошел в основной состав национальной сборной WorldSkills Russia Фото: Региональный координационный центр WorldSkills Russia в РБ Студент из Башкирии вошел в основной состав национальной сборной WorldSkills Russia Фото: Региональный координационный центр WorldSkills Russia в РБ

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Студент Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Рафаэль Яхин вошел в основной состав национальной сборной Worldskills Russia по компетенции «Камнетесное дело». Всего в основной состав отобраны 58 человек со всей страны. Свое мастерство им предстоит продемонстрировать в мировом чемпионате WorldSkills Competition-2017, который пройдет в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби с 14 по 19 октября.

В соревнованиях в ОАЭ примут участие более 1200 конкурсантов со всего мира. Они покажут свои навыки и умения по более 50 различным рабочим профессиям — от плотников и мобильных робототехников до дизайнеров и специалистов по обслуживанию воздушных судов.

Пока же Рафаэль вместе со своими товарищами по сборной готовится к соревнованиям. Как сообщил агентству «Башинформ» представитель Регионального координационного центра WorldSkills Russia в РБ Ильшат Рахматуллин, на протяжении 10 дней он был на тренировочных сборах в Королеве, где отрабатывались навыки и умения работы по камню. Участники работали над конкурсным заданием, данным в преддверии предстоящего чемпионата в ОАЭ. Они должны были на время изготовить все модули этого задания. В настоящее время Рафаэль находится в Анапе, где проходят очередные сборы.