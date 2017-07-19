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19 июля Среда

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Начался визит делегации Башкортостана в Киргизию

ПОЛИТИКА

Начался визит делегации Башкортостана в Киргизию Фото: сайт wikipedia.com

Начался визит делегации Башкортостана в Киргизию Фото: сайт wikipedia.com

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

19 июля Глава Башкортостана Рустэм Хамитов во главе делегации республики прибыл в Киргизию, где примет участие в Международном форуме «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи».

В ходе визита состоится встреча Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и Президента Киргизской Республики Алмазбека Атамбаева.

На форуме, организованном по инициативе Президента Киргизии, будут обсуждаться результаты последних научных исследований, образовательных и культурных проектов, направленных на укрепление гуманитарных связей народов, населяющих обширные территории Евразии, на основе общих алтайских языковых, этногенетических и историко-культурных связей.

В рамках форума состоится презентация киргизского эпоса «Манас», переведенного на башкирский язык творческим коллективом сотрудников Института истории, языка и литературы УНЦ РАН, и открытие экспозиции «Алтайское кочевье» в Центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области. На территории центра планируется размещение живого музея в виде кочевья из 30 юрт для демонстрации образа жизни представителей алтайских народов, в том числе башкир, в национальных кочевых традициях.

В общем объёме республиканского товарооборота со странами СНГ Киргизская Республика занимает пятое место с удельным весом 3,1 процента. Объём внешнеторгового оборота Башкортостана с Кыргызстаном в 2016 году составил 30,7 млн долларов и в основном состоял из экспорта.

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к улучшению внешнеторговых показателей. Взаимный оборот за январь-апрель 2017 года превысил аналогичный период прошлого года почти в три раза, а импорт превзошел показатель 2016 года в целом на 70 процентов.

Среди экспортируемой из Башкортостана продукции – нефтепродукты, а также стальная проволока, каустическая и кальцинированная сода, гербициды, удобрения, пластмассовые изделия, клеёная фанера, ДВП и ДСП. Основными позициями импорта являются изделия из алюминия и меди.

На территории республики действуют пять предприятий с участием киргизского капитала, занятых в сфере торговли и деятельности в области права.

В 2015 году состоялись Дни культуры и науки Башкортостана в Киргизской Республике, а в июне 2017 года – Дни культуры Киргизской республики в Башкортостане. С 2006 года в республике функционирует киргизский национальный центр «Ала-Тоо». Творческие коллективы и исполнители из Киргизии принимают активное участие в проводимых в Башкортостане конкурсах и фестивалях.

Между ведущими вузами Башкортостана и Кыргызстана действуют свыше 30 договоров о сотрудничестве. В 2016/2017 учебном году в университетах республики обучались 60 киргизских студентов.

Теги: международное сотрудничество, Киргизия, глава рб
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