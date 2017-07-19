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19 июля Среда

Уфа   °

Молодая предпринимательница из Башкирии выиграла 100 тысяч рублей на проект «Бизнес-дебаты»

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Молодая предпринимательница из Башкортостана Татьяна Джумма второй год подряд выигрывает грант Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». В прошлом году ее уникальный проект «Лаборатория CoachingGame» получил 300 тысяч рублей.

На реализацию проекта «Бизнес-дебаты» ей вручен сертификат размером 100 тысяч рублей.

«Опыт, время и результаты многих предпринимателей, занимавшихся дебатами, доказали, что дебаты — самый эффективный инструмент, чтобы прокачать свое дело, — считает Татьяна. — Дебаты помогают оценить критически свой продукт, услугу. Учат планировать время, не срывать дедлайны. Это самодисциплина. Принимать решения в условиях жесткой нехватки времени — главное условие игры. Концентрация внимания, четкие аргументы и картина происходящего — это и есть дебаты».

Кроме того, на таких тренингах можно научиться, как эффективно сделать интересную и «работающую» презентацию себя и своего бизнеса. Также слушатели узнают, что на самом деле было бы интересно услышать аудитории, а что — просто «вода», уточнила Татьяна Джумма.

Теги: образовательный форум, Территория смыслов на Клязьме
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