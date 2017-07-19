Осенью в российский прокат выйдет экшн-драма о событиях Крымской весны 2014 года

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УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

28 сентября 2017 года в российский прокат выходит экшн-драма, посвященная событиям Крымской весны 2014 года. Полнометражный художественный фильм «Крым» описывает переломные для страны события, когда Крым вошел в состав Российской Федерации. Многие эпизоды основаны на реальных событиях. Инициатором проекта выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу, идея получила одобрение со стороны Президента России. Автором сценария и режиссером-постановщиком фильма является режиссер, продюсер, сценарист, телеведущий Алексей Пиманов.

В основе сюжета — история любви современных Ромео и Джульетты, киевлянки Алены и севастопольца Саши. Случай свел главных героев на раскопках средневекового города Мангуп-Кале в Крыму летом 2013 года. Они влюбились друг в друга с первого взгляда, но еще не знали, какие испытания выпадут на их долю в ближайшее время. В феврале 2014 года Саша приедет к любимой в Киев, в тот самый день, когда на Майдане начнут стрелять снайперы. Залитый кровью Майдан перевернет представления молодых людей о добре и зле. События в Киеве станут для них первым серьезным потрясением и первой трещиной в отношениях. Гибель под Корсунью лучшего друга Саши озлобит его еще больше, в Крым он вернется другим человеком. В Севастополь к Саше приедет Алена, как раз в тот момент, когда в Крыму начнется знаменитая операция «вежливых людей». И вновь героям предстоит сделать выбор и попытаться сохранить свою любовь. Они окажутся в самом эпицентре событий. Им многое еще предстоит пережить: покушения, захваты, предательство и смерть друзей. Невольно они станут свидетелями и даже участниками событий, развернувшихся вокруг нескольких диверсионных групп, появившихся в Крыму в марте 2014 года.

Это фильм о любви и ненависти, вере и чести, силе духа и настоящей мужской дружбе, об ответственности перед самим собой, своей семьей и Родиной. Авторы посвятили его офицерам России и Украины. Главным слоганом ленты выбрана фраза из знаменитого стихотворения: «С любимыми не расставайтесь…».

Работа над фильмом шла почти два года, из них три месяца — непосредственно на полуострове. Среди съемочных локаций картины: Севастополь, Балаклава, воинская часть на Ай-Петри, Симферополь, Феодосия, Москва и Санкт-Петербург. В съемках принимали участие подразделения Министерства обороны РФ, а среди главных героев фильма и массовки задействованы реальные участники тех событий.

«В нашем фильме мы относимся и к русским, и к украинцам с одинаковой любовью. Даже во время съемок сцен на Майдане мы постарались не осуждать, а понять тех, кто искренне верил в светлое будущее, которое, как казалось тогда многим, совсем не за горами. Для меня враги не украинцы, а те, кто убивал людей под Корсунью и в Одессе, и мне все равно, какой они национальности. В нашем фильме мы пытаемся понять, как так произошло, что нас смогли искусственно, насильственно развести», — отметил режиссер и продюсер Алексей Пиманов.

«Для меня этот фильм, наверное, самое важное, что произошло в моей жизни. Я хочу показать украинцам и русским, что два братских народа были разлучены насильно. Этого не должно было случиться. Если после просмотра фильма люди задумаются над этим, позвонят своим родственникам и скажут: «Почему мы так поступаем? Давайте вновь будем вместе!», я буду считать, что не только не зря снялся в этом кино, но и не зря прожил жизнь», — сказал исполнитель главной роли Роман Курцын.