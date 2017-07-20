В Уфе сегодня состоится ярмарка вакансий предприятий общепита и торговли Фото: Ксения Калинина В Уфе сегодня состоится ярмарка вакансий предприятий общепита и торговли Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе сегодня состоится ярмарка вакансий предприятий сферы общественного питания, а также оптовой и розничной торговли.

В числе предлагаемых соискателям вакантных мест — администратор, юрист, бухгалтер, водитель автомобиля, грузчик, директор магазина, изготовитель пищевых полуфабрикатов, кассир, менеджер, мойщик посуды, повар, продавец, слесарь, технолог кондитерского производства, упаковщик, электрик и электрогазосварщик.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.