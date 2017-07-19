В Уфе открывается выставка первых фотографий новорожденных

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

22 июля в уфимском ТЦ «Мега» откроется уникальная выставка портретов младенцев «Первая фотография», где свои работы представят девять фотографов из Уфы и Салавата, специализирующихся на съемке новорожденных. Проект организуется при поддержке Ассоциации фотографов новорожденных РБ.

Первые дни после рождения ребенка — самые волнительные для родителей, наполнены приятными хлопотами и эмоциями. Обычно редко удается запомнить, каким крошечным был их малыш в первые две недели. Напомнить об этом периоде через несколько лет помогут фотографии.

«Съемка новорожденных — потрясающая работа. Мы работаем с новым в этом мире человеком, оставляя ему и его семье память о самом волшебном и скоротечном периоде его жизни. В съемку новорожденных приходят люди разных профессий. Оставшись в ней, они чувствуют себя абсолютно счастливыми», — поделилась своими впечатлениями фотограф Мария Моисеева.

В ТЦ сообщили, что выставка «Первая фотография» будет работать до 20 августа.