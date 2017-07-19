Жителей Башкирии приглашают принять участие в фотоконкурсе «Дивная Россия» Фото: Олег Яровиков Жителей Башкирии приглашают принять участие в фотоконкурсе «Дивная Россия» Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В рамках подготовки к фестивалю «Русское поле» стартовал конкурс фото и видео «Дивная Россия». Победители получат в подарок незабываемые выходные в столице России.

«Поскольку «Русское поле» — это по сути своей путешествие в Россию, мы запускаем конкурс «Дивная Россия». Для участия достаточно поделиться в социальных сетях любимыми фотографиями или видео малой родины, которые лучше всего выражают дух места, где вы живете», — рассказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Идея конкурса в том, чтобы продемонстрировать не традиционные виды российских городов с сувенирных открыток, а места или события, лучше всего передающие их дух, ради которых и стоит путешествовать по России.

Для участия в конкурсе достаточно разместить в группах фестиваля «Русское поле» в Facebook, в группе «ВКонтакте» или Instagram выбранные фото или видео и поставить под ними хэштег #дивнаяроссия. Лучшие будут определены по количеству «лайков». Победителей ждет шанс в удобные для них даты провести выходные в Москве по специальной программе и увидеть столицу в новом свете. Конкурс продлится до дня фестиваля.

Крупнейший фестиваль славянского искусства в Европе «Русское поле» состоится 29 июля в музее-заповеднике «Царицыно». Ежегодно форум собирает более трех тысяч участников и 200 тысяч зрителей, объединенных любовью к русской культуре и традициям.

На фестивальной площадке выступят группа «Калинов мост», Александр Скляр и группа «Ва-БанкЪ», группы «Ярилов зной», «Губерния», «Кватро», «Скрэтч», Кубанский казачий хор и лучшие хоры России.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут 200 мастер-классов народных промыслов, можно будет прокатиться на репликах исторических судов, попробовать себя в древнерусских состязаниях, посмотреть показательные выступления чемпионов джигитовки, полюбоваться реконструкцией потешных огней времен Екатерины Великой, сообщили в оргкомитете фестиваля.