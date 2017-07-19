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19 июля Среда

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Холодное лето-2017: в Башкирии стало известно, стоит ли ждать урожая меда и повышения цен

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Холодное лето-2017: в Башкирии стало известно, стоит ли ждать урожая меда и повышения цен Фото: Андрей Старостин

Холодное лето-2017: в Башкирии стало известно, стоит ли ждать урожая меда и повышения цен Фото: Андрей Старостин

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов опроверг сообщения федеральных СМИ относительно прогнозируемого в стране неурожая меда, из-за чего цены на него могут значительно возрасти.

Как заявил на этой неделе президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов, производство меда в стране может упасть в два раза.

Основная причина таких прогнозов — дожди и низкая температура воздуха. Если к концу августа ситуация не изменится, то пчелы не смогут заготовить достаточно продукта даже для собственного корма, сообщили «Известия».

«В Башкортостане никакой угрозы по обеспечению медом населения нет. Снабдим и республику, и другие регионы, — подчеркнул Амир Ишемгулов. — Урожай меда у нас, наоборот, ожидается гораздо выше, чем в прошлом году — на уровне шести тысяч тонн. Бояться, что меда в республике не будет или он подорожает, не стоит. Думаю, с учетом большого объема, мед будет дешевле, чем в прошлом году — менее 400 рублей за килограмм».

Согласно прогнозам, 40 процентов урожая придется на липовый мед, все остальное — на цветочный, с учетом гречишного.

Как подчеркнул эксперт, холодное лето-2017 повлияло лишь на развитие или на воспроизводство пчел, которые «чуть послабее, чем в прошлом году, но уже начали развиваться в эти жаркие дни».

Подробности — в материале «Общественной электрогазеты».

Теги: мед, БНИЦ по пчеловодству и апитерапии
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