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19 июля Среда

Уфа   °

Аспирантка из Башкирии стала самым молодым спикером Мирового нефтяного конгресса

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Айгюль Шадрина из Башкортостана стала самым молодым спикером Мирового нефтяного конгресса, который прошел в Стамбуле. Конгресс является самым масштабным нефтяным событием, привлекающим лучших технических спикеров по всем направлениям индустрии. Прием заявок к участию ведется в течение трех предстоящих мероприятию лет. Учитывается актуальность научной работы с точки зрения мирового инженерного опыта и перспективы внедрения.

На участие в каждом из четырех основных направлений (добыча, переработка нефти, переработка газа и альтернативные источники энергии) было подано более двух тысяч заявок от инженеров и исследователей всех стран-участниц конгресса.

К представлению на сессии «Интеграция нефтепереработки и нефтехимии» были отобраны 10 научных исследований. Единственной работой из России стало исследование аспирантки Уфимского государственного нефтяного технического университета Айгюль Шадриной.

«Уже несколько лет мы с командой высокопрофессиональных и креативных исследователей Института нефтехимпереработки Республики Башкортостан занимаемся химическим дизайном экологичных катализаторов нового поколения. На Мировом нефтяном конгрессе наша работа привлекла много внимания со стороны крупных компаний — всем интересны тонкости технологии, возможности промышленной реализации. Конечно же, секретов иностранным коллегам я не раскрыла, так как ключевые элементы процесса являются коммерческой тайной, но многих ученых с удовольствием пригласила к нам в республику, познакомиться с разработками на месте», — отметила Айгюль Шадрина.

Она пообещала продолжить делиться успехами развития исследования, поскольку именно эту тему будет развивать в рамках кандидатской диссертации в УГНТУ.

Теги: нефтяной конгресс, УГНТУ
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