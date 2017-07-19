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19 июля Среда

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Продукты в Башкирии стали дешевле

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Продукты в Башкирии стали дешевле Фото: автор

Продукты в Башкирии стали дешевле Фото: автор

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В республике подешевели большинство продуктов из потребительской корзины.

По данным Башкортостанстата, больше всего за неделю упала в цене свежая белокочанная капуста — на 35,6 процента. Сейчас ее можно приобрести в среднем за 29,90 рубля за килограмм.

Недельное снижение цен на картофель составило 5,7 процента — 33,61 рубля за килограмм; на яблоки — 1,6 процента — 105,75 рубля за килограмм.

В перечень подешевевших за неделю продуктов также попали: молоко, хлеб и булочные изделия, яйца, чай, куры, подсолнечное и сливочное масло, соль, мороженая рыба, баранина, говядина, свинина и рис. Недельное снижение цен на эти продукты варьируется от 0,3 до 1,4 процента.

Больше всего за неделю в республике подорожал репчатый лук — на семь процентов — и стоит в среднем 39,44 рубля за килограмм.

Морковь за неделю стала дороже на 2,6 процента — 47,47 рубля за килограмм.

На третьем месте — вермишель, подорожавшая за это время на 2,1 процента — 45,32 рубля за килограмм.

В список поднявшихся в цене продуктов попали: мука, гречневая крупа-ядрица, сыры, сахар и пшено. Недельный рост на них составил от 0,3 до 0,6 процента.

Неизменной за неделю осталась в регионе лишь стоимость хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — 43,33 рубля за килограмм.

Теги: статистика, продукты, цены
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