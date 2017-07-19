В Башкирии разыскивается без вести пропавший 51-летний Юрий Никифоров Фото: Александра Коптелина В Башкирии разыскивается без вести пропавший 51-летний Юрий Никифоров Фото: Александра Коптелина

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане родственники и полиция ищут 51-летнего Юрия Никифорова, жителя Уфы. Мужчина пропал вечером 14 июля на реке Дема, около деревень Кучумово и Кара-Якупово Чишминского района. Уфимец отправился на рыбалку, но домой не вернулся. Автомобиль и вещи пропавшего найдены на берегу реки рядом с местом рыбалки. Поиски в окрестностях и осмотр участка реки водолазами ни к чему не привели. Об этом агентству «Башинформ» сообщила племянница пропавшего Александра Коптелина.

Приметы Юрия Никифорова: рост 165 см, худощавого телосложения, черные волосы, зеленые глаза, смуглый, на груди большой шрам от операции на сердце.

Родственники просят всех, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения или местонахождении мужчины, сообщить по телефонам: 8-917-428-06-11 (дочь Екатерина) или 8-999-741-1984 (ОМВД Чишминского района).