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19 июля Среда

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В Уфе задержали мужчину, прятавшего во рту сверток с наркотиком

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе задержали мужчину, прятавшего во рту сверток с наркотиком Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

В Уфе задержали мужчину, прятавшего во рту сверток с наркотиком Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Ленинском районе Уфы во время патрулирования улиц росгвардейцы обратили внимание на подозрительного мужчину рядом с автомобилем. Он несколько раз выходил из машины, нервничал, озирался по сторонам, что-то искал в траве.

Как рассказала агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по РБ Наталья Трутнева, 30-летнего ранее судимого по статье ст. 228 УК РФ жителя Иглинского района задержали. С сотрудниками вневедомственной охраны он разговаривал с трудом. Оказалось, что во рту он спрятал фольгированный сверток.

Прибывшая на место задержания следственно-оперативная группа изъяла сверток в присутствии понятых. Внутри находились два полимерных пакетика с порошком общей массой 0,201 грамма.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия, наркотики
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