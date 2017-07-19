В Башкирии разыскивается водитель, насмерть сбивший женщину-пешехода Фото: автор В Башкирии разыскивается водитель, насмерть сбивший женщину-пешехода Фото: автор

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфимском районе Башкортостана ночью 18 июля неустановленный водитель сбил пешехода. Трагический инцидент произошел на пятом километре автодороги Дёма — Затон, между селом Миловка и деревней Ветошниково.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, женщину доставили в больницу, где она, не приходя в сознание, скончалась. На вид ей 45-47 лет, волосы темные, была одета в черную футболку, темные джинсы.

Автомобиль, совершивший наезд на пешехода, скрылся с места ДТП. ГИБДД просит откликнуться возможных свидетелей происшествия. По предварительным данным, авария произошла между 23.15 и 23.45. Автомобиль двигался в направлении деревни Ветошниково.