Молодые предприниматели Башкирии выиграли гранты на форуме «Территория смыслов на Клязьме» Фото: Росмолодежь Молодые предприниматели Башкирии выиграли гранты на форуме «Территория смыслов на Клязьме» Фото: Росмолодежь

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Грантовую поддержку Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» в третьей предпринимательской смене получили Татьяна Джума за проект «Бизнес-дебаты», Луиза Агишева — на реализацию «Лаборатории коучинг-гейм» и Байрас Азаматов на проведение «Форсайт-школы молодых предпринимателей». Каждому из них вручен сертификат на 100 тысяч рублей.

Всего участники этой смены подали 203 проекта, 80 были отобраны для публичной защиты экспертным жюри, в состав которого вошли представители профильного сообщества. По итогам гранты выиграли 20 человек, общая сумма составила 2,5 млн рублей.

Один из грантополучателей — третьекурсник факультета башкирской филологии Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Байрас Азаматов рассказал, что цель его образовательного проекта — формирование в республике кадрового резерва, бизнес-сообщества нового типа, инфраструктуры развития стартапов. Проект объединяет людей, бизнес-сообщества, общественные организации и госструктуры, нацеленные на формирование предпринимательского мышления, взращивания компетентных, надежных и ориентированных на будущее молодых людей.

Форсайт-школа пройдет в мае 2018 года. В октябре текущего года запланирован старт и отбор участников.

Еще один победитель — Луиза Агишева, говоря о своем проекте «Лаборатория СoachingGame», отметила, что его идея заключается в профориентации молодежи.

«Суть моего проекта — игра, при помощи которой мы создаем специальную бизнес-среду. Подбираем площадку вместимостью 150 человек, приглашаем профессионалов — игротехника, психологов, финансистов. Участники — студенты, школьники, начинающие предприниматели. У каждого игрока своя роль, он может построить бизнес. При помощи такой геймификации он понимает, что ему больше подходит, в чем он больше разбирается, нравится ли ему руководить, продавать, хочет ли он заниматься рекламой», — рассказала Луиза.

Кроме того, в мероприятиях участвуют представители различных компаний, которые могут найти здесь профессионалов.

«Мы уже проводили такие игры несколько раз. Часть молодых людей трудоустроилась, другие открыли собственный бизнес, нашли инвесторов для своих проектов», — поделилась грантообладательница.

В планах — расширить возможности лаборатории. Благодаря гранту планируется организовать встречи с профессионалами, мастер-классы.

Участие в проекте для молодежи бесплатное.

Как сообщало агентство «Башинформ», в первой смене «Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ» гранты выиграли две представительницы республики: Элина Абдуллина и Адель Хусаинова.