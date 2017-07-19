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19 июля Среда

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Под Уфой в горящем доме погибла женщина: будет дана юридическая оценка действиям всех спецслужб

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Под Уфой в горящем доме погибла женщина: будет дана юридическая оценка действиям всех спецслужб Фото: Андрей Старостин

Под Уфой в горящем доме погибла женщина: будет дана юридическая оценка действиям всех спецслужб Фото: Андрей Старостин

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В полицию ночью 18 июля поступило сообщение, что в одном из домов СНТ «Связист-3» в Уфимском районе после тушения пожара найдено тело женщины. Республиканский Следственный комитет организовал доследственную проверку.

По данным пресс-службы ведомства, ночью произошло возгорание садового дома, в котором заживо сгорела 69-летняя хозяйка. Её 66-летний муж смог спастись. Мужчину госпитализировали с ожогами около 50% площади тела. Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти погибшей и пожарно-техническая экспертиза. Опрошены очевидцы. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям всех специальных служб. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по республике Светлана Абрамова.

Как сообщало агентство «Башинформ», очевидец рассказал, что в «огненной ловушке погибла хозяйка-инвалид вместе со своей любимой собакой». Её муж-пенсионер выпрыгнул в окно. Он сильно порезался и получил ожоги. Мужчину увезли в ожоговый центр.

Теги: пожар, спецслужбы, СКР по РБ
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