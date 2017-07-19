Стало известно, где больше любят музыкантов из Башкирии Фото: РБК -Уфа
Стало известно, где больше любят музыкантов из Башкирии
Стало известно, где больше любят музыкантов из Башкирии Фото: РБК -Уфа
УФА, 19 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Исполнителей из Башкортостана больше всего любят на родине. Связь между популярностью музыканта и местом его рождения проверили аналитики Яндекса. Так, музыканта Elvin Grey (Радик Юльякшин) — он занимает 321-е место в общероссийском топе Яндекс.Музыки — в Башкортостане включают почти в 20 раз чаще, чем в среднем по стране.
Чем выше позиция исполнителя в общероссийском топе, тем равномернее его популярность. Звёзд первой величины всюду любят примерно одинаково. Например, уфимку Земфиру (четвертое место по России), в Башкортостане слушают примерно столько же, сколько и в других регионах.
По результатам исследования, в топ популярных исполнителей, составленный Яндекс.Музыкой, вошли 14 музыкантов из Башкортостана. По этому показателю республика занимает девятое место в стране. Главные «поставщики» популярных исполнителей — Москва и Санкт-Петербург: эти города — родина примерно половины музыкантов и групп.
В топ-10 исполнителей из Башкортостана по количеству прослушиваний на Яндекс.Музыке вошли:
— Земфира
— ДДТ
— Пицца
— Lumen
— Андрей Губин
— Честный
— Elvin Grey
— Юрий Шатунов
— Ришат Тухватуллин
— Салават Фатхетдинов.
Также выяснилось, что исполнителей из Башкортостана, помимо родного региона, любят в Татарстане, Вологодской и Костромской областях. В целом же в большинстве регионов ими интересуются примерно одинаково — разве что на Кавказе слушают немного меньше.
Добавим, что в исследовании учитывались исполнители, которые вошли в топ-500 по количеству прослушиваний хотя бы в одном регионе России, всего 769 музыкантов и коллективов. Родным регионом считали место рождения музыканта или образования группы.