Стало известно, где больше любят музыкантов из Башкирии Фото: РБК -Уфа Стало известно, где больше любят музыкантов из Башкирии Фото: РБК -Уфа

УФА, 19 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Исполнителей из Башкортостана больше всего любят на родине. Связь между популярностью музыканта и местом его рождения проверили аналитики Яндекса. Так, музыканта Elvin Grey (Радик Юльякшин) — он занимает 321-е место в общероссийском топе Яндекс.Музыки — в Башкортостане включают почти в 20 раз чаще, чем в среднем по стране.

Чем выше позиция исполнителя в общероссийском топе, тем равномернее его популярность. Звёзд первой величины всюду любят примерно одинаково. Например, уфимку Земфиру (четвертое место по России), в Башкортостане слушают примерно столько же, сколько и в других регионах.

По результатам исследования, в топ популярных исполнителей, составленный Яндекс.Музыкой, вошли 14 музыкантов из Башкортостана. По этому показателю республика занимает девятое место в стране. Главные «поставщики» популярных исполнителей — Москва и Санкт-Петербург: эти города — родина примерно половины музыкантов и групп.

В топ-10 исполнителей из Башкортостана по количеству прослушиваний на Яндекс.Музыке вошли:

— Земфира

— ДДТ

— Пицца

— Lumen

— Андрей Губин

— Честный

— Elvin Grey

— Юрий Шатунов

— Ришат Тухватуллин

— Салават Фатхетдинов.

Также выяснилось, что исполнителей из Башкортостана, помимо родного региона, любят в Татарстане, Вологодской и Костромской областях. В целом же в большинстве регионов ими интересуются примерно одинаково — разве что на Кавказе слушают немного меньше.

Добавим, что в исследовании учитывались исполнители, которые вошли в топ-500 по количеству прослушиваний хотя бы в одном регионе России, всего 769 музыкантов и коллективов. Родным регионом считали место рождения музыканта или образования группы.