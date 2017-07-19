В Уфе из-за футбольного матча перенесены соревнования по велоспорту Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ В Уфе из-за футбольного матча перенесены соревнования по велоспорту Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

УФА, 19 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Всероссийские соревнования по велоспорту, запланированные в Уфе на 23 июля, перенесены на 20 и 22 июля. Как сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта республики, изменения в программе велогонок произошли из-за футбольного суперматча «Уфа» — «Спартак-Москва».

В дни проведения соревнований перекроют несколько улиц.

По информации пресс-службы городской администрации, движение транспорта будет ограничено с 9 до 17 часов по маршруту: СОК «Биатлон» — ул. Комарова — ул. Первомайская — ул. Кольцевая — ул. Первомайская — ул. Комарова — стадион «Нефтяник» — ул. Комарова — СОК «Биатлон».

На время проведения велогонок также будет изменен маршрут движения троллейбусов и автобусов.