В Башкирии ударом молнии убило трех лошадей Фото: сайт телеканала БСТ В Башкирии ударом молнии убило трех лошадей Фото: сайт телеканала БСТ

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Зилаирском районе Башкортостана ночью 18 июля во время грозы погибли три лошади. Утром их трупы в поле обнаружили жители села Чуюнчи-Чупаново, сообщает телеканал БСТ.

По предварительным данным, их убило ударом молнии. Уцелел лишь жеребенок. Хозяин животных пока не объявился, обстоятельства случившегося уточняются.

По словам местных жителей, гроза была настолько сильной, что в ряде домов лопнули лампочки.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Зианчуринском районе днем 12 июля от удара молнии погибло 78 голов мелкого рогатого скота.