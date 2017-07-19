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19 июля Среда

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Владимир Путин запретил отказывать в налоговых вычетах по формальному признаку

ПОЛИТИКА

Владимир Путин запретил отказывать в налоговых вычетах по формальному признаку Фото: Башинформ

Владимир Путин запретил отказывать в налоговых вычетах по формальному признаку Фото: Башинформ

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Президент России Владимир Путин подписал закон о пределах прав и обязанностей налогоплательщиков, который ограничивает возможности налоговых органов доначислять налоги и отказывать налогоплательщикам в получении вычетов по формальным основаниям. Об этом сообщает РИА Новости/Прайм. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В данный момент налоговые органы могут отказать в возмещении НДС налогоплательщику по формальным основаниям, например, при неправильно поставленной запятой в документе.

Как отмечалось ранее, законом предлагается максимально уйти от оценочных понятий и закрепить в Налоговом кодексе исчерпывающий перечень оснований, по которым налоговый орган вправе отказать налогоплательщику в возмещении сумм НДС или в принятии расходов для уменьшения платежей по налогу на прибыль организаций.

По мнению экспертов, принятие закона позволит исключить возможность ограничения налоговыми органами прав добросовестных налогоплательщиков, а также будет способствовать улучшению положения налогоплательщиков при рассмотрении судебных споров.

Закон вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования.

Теги: Президент РФ, налоги
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