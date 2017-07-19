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19 июля Среда

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Жительница Башкирии в луже обнаружила древнейших трехглазых существ - видео

ОБЩЕСТВО

Жительница Башкирии в луже обнаружила древнейших трехглазых существ - видео Фото: скриншот видео радио «Спутник FM» | Видео: радио «Спутник FM»

Жительница Башкирии в луже обнаружила древнейших трехглазых существ - видео Фото: скриншот видео радио «Спутник FM» | Видео: радио «Спутник FM»

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В селе Муракаево Абзелиловского района Башкортостана женщина обнаружила странных существ, которые плавали прямо в луже. Об этом она сообщила радио «Спутник FM» и поделилась видео и фото.

Доктор биологических наук Марат Мигранов проинформировал, что это щитень летний.

«Щитень — это уникальное животное, которое считается самым древним на сегодняшний день. Они жили еще до динозавров. Для того чтобы жить, им нужна какая-нибудь водная среда. Достаточно лужи. Они не любят больших водных пространств, проточные озера, им подавай лужи», — пояснил эксперт.

Эти животные относятся к ракообразным. Они очень живучие, не боятся ни низких, ни высоких температур.

«У них три глаза, — сказал Марат Мигранов. — Этот третий глаз помогает им ориентироваться. Вообще, они хищники, едят всех, кто проплывает мимо».

Теги: животные
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