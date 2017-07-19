Российские законодатели хотят уравнять в правах дачников и садоводов Фото: Олег Яровиков Российские законодатели хотят уравнять в правах дачников и садоводов Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который в случае принятия коснется 60 млн российских дачников и 78 тысяч некоммерческих объединений садоводов, пишут «Известия».

После первого чтения 15 марта документ вызвал много споров, поэтому ко второму были предложены сотни поправок. На заседании думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям законодатели определились с теми из них, какие будут включены в законопроект. Издание выяснило, что ожидает садоводов, начиная с 1 января 2019 года (людям дается полтора года, чтобы адаптироваться к изменениям).

Законопроект упорядочивает отношения с садоводами-индивидуалами — то есть с теми, кто имеет участок, но не входит в садовое товарищество. Ранее между индивидуалами и их соседями возникали многочисленные конфликты, а уход в индивидуалы зачастую был вызван как раз нежеланием платить по общим счетам. Теперь так сделать не получится. Индивидуалов обяжут платить наравне со всеми.

Также в законодательстве впервые появляется понятие «территория товарищества». Она есть у садовых участков, а у товарищества, как совокупности индивидуальных участков и участков общего пользования, территории до сих пор не было, что порождало проблемы. Поводом для конфликтов становился, например, вывоз мусора — из-за отсутствия четких общих границ и возникающих из-за этого «ничейных» свалок.

Устанавливается законопроектом и четкий принцип территориального подчинения: одна территория — одно товарищество (для создания второго товарищества в границах одной территории понадобится внесение изменений в документацию по планировке территории, что сделать непросто).

Коснутся изменения и руководства садоводством. Отныне председатель, правление и ревизионная комиссия будут избираться на пять лет. А взносы, собираемые с участников товариществ, будут только двух видов: членские и целевые (с ограниченными, конкретизированными целями) — вступительные сборы планируется отменить.

Также законопроект устанавливает и две возможные формы организации товариществ: садоводческие и огороднические (вместо девяти нынешних).