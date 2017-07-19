В Уфе лжесотрудник газовой службы похитил у пенсионерки 250 тысяч рублей, ведется розыск преступника Фото: пресс-служба УМВД России по Уфе В Уфе лжесотрудник газовой службы похитил у пенсионерки 250 тысяч рублей, ведется розыск преступника Фото: пресс-служба УМВД России по Уфе

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в полицию обратилась 85-летняя пенсионерка с заявлением о том, что у нее из квартиры похитили 250 тысяч рублей. По информации пресс-службы Управления МВД России по Уфе, днем к пожилой женщине пришел неизвестный мужчина и представился сотрудником газовой службы. Она впустила его в квартиру под предлогом проверки оборудования.

Незнакомец осмотрел газовую плиту, попросил принести документы для проверки и написать заявление на бесплатное обслуживание. Пока женщина ходила в другую комнату, мошенник успел похитить из шкафа 250 тысяч рублей. Пенсионерка позже обнаружила пропажу денег и вызвала полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Разыскивается подозреваемый. На вид мужчине 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см. В момент совершения преступления был одет в рубашку с коротким рукавом серого цвета, светло-синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой.

«Если вы видели разыскиваемого или располагаете информацией о его местонахождении, просим сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: 279-39-02 (Дежурная часть МВД по РБ), 237-19-60 или 02 (Дежурная часть УМВД России по Уфе), 242-13-72, 242-97-17 (Отдел полиции №2)», — обратились к гражданам в ведомстве.