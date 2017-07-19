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19 июля Среда

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В Уфе девушка за рулем иномарки попыталась избежать наезда на ребенка и врезалась в ограждение

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе девушка за рулем иномарки попыталась избежать наезда на ребенка и врезалась в ограждение Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

В Уфе девушка за рулем иномарки попыталась избежать наезда на ребенка и врезалась в ограждение Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 18 июля в 21.00 на улице Свободы произошел наезд на ребенка. По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, 28-летняя уфимка за рулем «Шевроле Ланос» ехала в сторону улицы Интернациональной. Здесь она совершила наезд на пешехода — четырехлетнюю девочку. Ребенок переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Пытаясь избежать наезда, водитель вырулила влево и врезалась в ограждение. Полученные ребенком травмы оказались незначительными. Пострадавшей оказана необходимая медпомощь.

По словам очевидцев, девочку сопровождал нетрезвый мужчина.

В ГИБДД родителям рекомендовали позаботиться о формировании у ребенка безопасных навыков поведения на дороге.

«Объясните, расскажите, убедите, личным примером «покажите» правила безопасного поведения. Помните, что вы для ребенка непререкаемый авторитет, действующий во всех дорожных ситуациях правильно, взвешенно, максимально безопасно, — подчеркнули в ведомстве. — Пешеходов просим быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу. В темное время суток следует носить на одежде светоотражающие элементы».

Теги: ДТП, дети, ГИБДД
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