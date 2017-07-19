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19 июля Среда

Уфа   °

В Башкирии электрички перевезли 2,8 млн пассажиров за полгода

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В республике электрички перевезли 2,8 млн пассажиров за первое полугодие, сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании. Услугами БППК пользуются в том числе жители Челябинской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей, Мордовии.

«Ежедневно пригородные поезда курсируют почти по ста маршрутам в Приволжском и Уральском федеральных округах, протяженностью свыше трех тысяч километров», — отметили в БППК.

Теги: электрички, пассажиры
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