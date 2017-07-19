В Уфимском лимонарии созревает розовый карликовый банан

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфимском лимонарии зацвел карликовый банан. Он выращен из семян, привезенных в 2015 году из Пермского ботанического сада. У него розовое соцветие, в отличие от многих других видов бананов этот вид во взрослом состоянии обычно достигает довольно небольших размеров — не более 1,5 метра в высоту.

«Это растение необычно цветет, впервые у нас появился розовый банан, — рассказала заведующая учебно-опытным хозяйством Фарида Садыкова. — Первые плоды нового жителя нашего лимонария можно будет попробовать через два месяца».

Первые карликовые бананы в Уфимском лимонарии появились почти 10 лет назад. В 2010 году сотрудников порадовал редкий вид японского карликового банана. Растение долго осваивалось на новом месте и никак не хотело развиваться. Заведующая учебно-опытным хозяйством решила пересадить экзотического гостя из горшка в грунт под стеклом, и результат не заставил себя долго ждать: банан зацвел и дал 80 небольших плодов.

«Цветут бананы около месяца, — рассказала агентству «Башинформ» Фарида Садыкова. — Растение это совсем не похоже на привычную пальму с кистями крупных плодов, а специалисты вообще называют его травой».