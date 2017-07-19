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19 июля Среда

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Поезд «Уфа - Новороссийск» смял пытавшуюся успеть проехать через переезд иномарку - видео

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Поезд «Уфа - Новороссийск» смял пытавшуюся успеть проехать через переезд иномарку - видео Фото: пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте | Видео: канал Блокнот Анапа, YouTube

Поезд «Уфа - Новороссийск» смял пытавшуюся успеть проехать через переезд иномарку - видео Фото: пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте | Видео: канал Блокнот Анапа, YouTube

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В селе Мерчанское Крымского района на нерегулируемом переезде произошло столкновение пассажирского поезда с автомобилем. На место ЧП незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Об этом сообщает пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

Предварительно установлено, что инцидент произошел из-за грубого нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля Hyundai Accent. Он попытался проехать перед близко идущим пассажирским поездом «Уфа — Новороссийск». В аварии погибли 61-летний водитель, житель Ставрополя, и 28-летний пассажир автомобиля, житель поселка Ивановского Краснодарского края.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.

По данному факту проводится проверка.

В ведомстве напоминают, что поезд развивает скорость до 180 км/ч, а тормозной путь составляет от 700 метров до полутора километров, поэтому пути необходимо переходить только по специально оборудованным переходам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава.

Теги: ЧП, железная дорога, поезд, авария
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