Проект из Башкирии в числе победителей всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел»

УФА, 19 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Подведены итоги III всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. В числе победителей — проект «Доктор Книга» Централизованной библиотечной системы Аургазинского района Башкортостана.

Как сообщили в региональном Министерстве культуры, благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко выделит на реализацию всех социокультурных инициатив более 32 млн рублей.

В этом году на конкурс поступило более тысячи заявок из 75 субъектов РФ. Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе были отобраны 182 полуфиналиста. После этого для них были проведены обучающие региональные семинары, которые позволили авторам доработать конкурсные проекты. В финальном этапе эксперты отобрали 58 проектов-победителей.

«За четыре года существования конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» было успешно реализовано более 200 проектов в различных регионах России. За всеми ними стоят активные, талантливые и неравнодушные люди. Они на практике доказывают, что развитие малых территорий возможно за счет реализации собственного потенциала», — рассказывает директор благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова. По ее словам, самый важный результат конкурса — это появление у людей веры в то, что они могут своими силами улучшить жизнь родных мест. В ходе осуществления проектов-победителей к ним присоединяются другие жители, и это постепенно меняет образ жизни всего сообщества.