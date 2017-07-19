Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.37 ↑

EUR 68.40 ↓

19 июля Среда

Уфа   °

В Уфе состоится благотворительный забег «Наши дети»

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

29 июля в уфимском парке Лесоводов состоится благотворительный забег «Наши дети». Участие в забегах на 10 км, 5 км и 2,5 км примут спортсмены, политики, представители масс-медиа. Ожидается около 500 участников. Начало в 10 часов.

Собранные при регистрации средства помогут приобрести компаундер для недоношенных малышей в отделение новорожденных Республиканской детской клинической больницы. Аппарат осуществляет автоматизированное, точное и стерильное смешивание растворов лекарственных препаратов, необходимых для жизнеобеспечения малышей, у которых еще не выработался иммунитет к внешним инфекциям. Ежегодно такой компаундер спасает жизни 1200 недоношенных новорожденных.

Теги: благотворительный забег
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть