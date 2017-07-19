В Уфе состоится благотворительный забег «Наши дети»

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УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

29 июля в уфимском парке Лесоводов состоится благотворительный забег «Наши дети». Участие в забегах на 10 км, 5 км и 2,5 км примут спортсмены, политики, представители масс-медиа. Ожидается около 500 участников. Начало в 10 часов.

Собранные при регистрации средства помогут приобрести компаундер для недоношенных малышей в отделение новорожденных Республиканской детской клинической больницы. Аппарат осуществляет автоматизированное, точное и стерильное смешивание растворов лекарственных препаратов, необходимых для жизнеобеспечения малышей, у которых еще не выработался иммунитет к внешним инфекциям. Ежегодно такой компаундер спасает жизни 1200 недоношенных новорожденных.