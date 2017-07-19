В Башкирии столкнулись «Нива» и «Лада Ларгус», есть жертвы Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
В Башкирии столкнулись «Нива» и «Лада Ларгус», есть жертвы
В Башкирии столкнулись «Нива» и «Лада Ларгус», есть жертвы Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Куюргазинском районе Башкортостана утром 19 июля на 242 км автодороги Уфа — Оренбург произошло смертельное ДТП.
По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, столкнулись «Нива» под управлением 35-летнего жителя Кумертау и встречная «Лада Ларгус», за рулем которой находилась 31-летняя жительница Кумертау.
От полученных в результате аварии травм водитель «Нивы» скончался на месте происшествия. Водитель «Ларгуса» и ее пассажир обратились за медпомощью.
Начато расследование. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.