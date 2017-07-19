УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфу прибудет автомобильный крестный ход с Казанской иконой Богородицы «Державный Покров». В столицу Башкортостана крестный ход — автопробег «Большая Россия» должен приехать 21 июля, пояснили в Уфимской епархии.

В 18.30 состоится торжественная встреча иконы перед Кафедральным собором Рождества Богородицы и молебен перед ней. Икона будет находиться в соборе два дня — до 23 июля.