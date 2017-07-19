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19 июля Среда

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Статистики Башкирии назвали цены на бензин в Уфе

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Статистики Башкирии назвали цены на бензин в Уфе Фото: Олег Яровиков

Статистики Башкирии назвали цены на бензин в Уфе Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По информации Башкортостанстата, цены на бензин в Уфе остаются неизменными третью неделю подряд. Последнее удорожание бензина, в частности, марки АИ-92 было зафиксировано статистиками на столичных АЗС в конце июня.

Согласно данным выборочного мониторинга на 17 июля, в Уфе литр дизельного топлива стоит в среднем 38,28 рубля. Бензин марки А-76 (АИ-80) можно приобрести за 37,06 рубля литр. Средняя цена АИ-92 составляет сейчас 36,30 рубля за литр, АИ-95 — 39,33 рубля.

По сравнению с 18 июля 2016 года рост цен на дизтопливо составил в Уфе 6,5 процента, на бензин всех марок в среднем — 4,2 процента.

Теги: цены, бензин, Башкортостанстат
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