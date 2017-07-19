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19 июля Среда

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В Башкирии с начала года от ожогов пострадало 625 детей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии с начала года от ожогов пострадало 625 детей Фото: автор

В Башкирии с начала года от ожогов пострадало 625 детей Фото: автор

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане за шесть месяцев текущего года в Республиканский ожоговый центр ГКБ №18 с ожоговыми травмами обратилось 625 детей в возрасте до 17 лет.

345 пострадавших госпитализировано с ожогами различной степени, выписано 320, из них 46 детей до года. Летальных исходов не зафиксировано.

По данным Департамента социальной политики Аппарата Правительства республики, в настоящее время ведется работа по организации и реализации профилактических мероприятий, связанных с ожогами у детей. Частично этой теме было посвящено видеоселекторное совещание, проведенное Минздравом России с органами исполнительной власти в сфере здравоохранения субъектов РФ в июле.

С родителями и детьми проводятся беседы по профилактике ожогового травматизма. В детские учреждения, оздоровительные лагеря направлены флаеры с информацией о предупреждении получения ожогов, а также телефоны и адреса медицинских организаций.

Теги: детский травматизм
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