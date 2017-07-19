В Башкирии подведены итоги экологической акции «Чистый Ик» Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии подведены итоги экологической акции «Чистый Ик» Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Туймазинском районе республики одним из значимых проектов, направленных на защиту окружающей среды, стала социально-экологическая акция трансграничной реки «Чистый Ик», которая проходила в муниципалитете в течение месяца. Наиболее активными участниками акции стали школьники, студенты, представители молодежных общественных организаций, предприятия жилищно-коммунального хозяйства ООО «Дорстрой» и «Экология-Т». Не остались в стороне сельские поселения Ильчимбетовский и Каратовский сельские советы, организовав сбор твердо-бытовых отходов в непосредственной близости от устья реки Ик и на окрестных территориях. Также свою лепту внесли коллеги-экологи из Бижбулякского района, которые очистили исток реки Ик.

Всего в акции приняли участие более 650 человек. Волонтерами и просто неравнодушными людьми было собрано более тысячи мешков твердо-бытовых отходов, сообщили в администрации муниципалитета.