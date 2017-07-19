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19 июля Среда

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«Уфаводоканал» назвал дома, в которых отключит горячую и холодную воду

ОБЩЕСТВО

«Уфаводоканал» назвал дома, в которых отключит горячую и холодную воду Фото: Ксения Калинина

«Уфаводоканал» назвал дома, в которых отключит горячую и холодную воду Фото: Ксения Калинина

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» запланировало очередное отключение горячей и холодной воды для проведения ремонтных работ.

В Калининском районе 20 июля с 10 до 24 часов холодная и горячая вода будет отключена по адресам:

ул. Т.Янаби 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 57, 59, 59/1, 61, 63;

ул. Транспортная, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/5, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4;

ул. Мушникова, 20;

ул. Ферина, 14, 16, 18.

Теги: Уфаводоканал, отключение воды
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