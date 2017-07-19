«Уфаводоканал» назвал дома, в которых отключит горячую и холодную воду Фото: Ксения Калинина
«Уфаводоканал» назвал дома, в которых отключит горячую и холодную воду
«Уфаводоканал» назвал дома, в которых отключит горячую и холодную воду Фото: Ксения Калинина
УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Предприятие «Уфаводоканал» запланировало очередное отключение горячей и холодной воды для проведения ремонтных работ.
В Калининском районе 20 июля с 10 до 24 часов холодная и горячая вода будет отключена по адресам:
ул. Т.Янаби 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 57, 59, 59/1, 61, 63;
ул. Транспортная, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/5, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4;
ул. Мушникова, 20;
ул. Ферина, 14, 16, 18.