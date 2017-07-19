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19 июля Среда

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В Башкирии в Бирске «Формирование городской среды» произойдет в 14 дворах

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии в Бирске «Формирование городской среды» произойдет в 14 дворах Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в Бирске «Формирование городской среды» произойдет в 14 дворах Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Бирске началась реализация проекта «Формирование современной городской среды». Благоустройство будет проведено в 14 дворах, которыми пользуются жители 25 многоквартирных домов, и в парке Победы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства. Эти объекты были выбраны из 43 заявок от жителей города, которые должны финансово участвовать в проекте, собрав 5% от суммы ремонта. Минимальный перечень работ включает ремонт дворовых проездов, установку освещения, скамеек, урн.

В текущем году в республике будет благоустроено 354 двора (604 дома) и 35 общественных территорий. С 2018 года в проекте смогут принять участие все населенные пункты с населением более тысячи человек.

Теги: благоустройство, дворы, ремонт
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