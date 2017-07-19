Умный домофон - для жителей Уфы

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УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Обладателями первого в Уфе умного домофона от телеком-оператора Bashtel стали жители одного из многоквартирных домов в Советском районе. В очереди на установку жители домов в Кировском и Демском районах столицы.

Домофон нового поколения внешне похож на привычный нам аудио- или видеодомофон, но обладает значительно большим функционалом.

Устройство легко объединить со смартфоном, ноутбуком или планшетом, что позволит обладателю сервиса открывать дверь подъезда, не подходя к входной двери, дистанционно или даже находясь вне дома. Эту функцию мобильного ответа на звонок с домофона можно настроить на несколько номеров, для всех членов семьи, проживающих к квартире. Те же, кто не пользуется смартфонами, смогут открывать дверь по старинке.

— И нас, и жильцов беспокоят чистота, порядок и безопасность в домах. Люди хотят видеть тех, кому открывают дверь, чтобы не пускать в подъезд хулиганов и разносчиков рекламы, — поделился заместитель директора УЖХ Советского района Фагим Салимьянов. — Совместно с советом дома на общем собрании мы предложили жильцам этого дома установить такой вот «умный домофон». Большинство жителей нас поддержало.

Встроенная в корпус домофона видеокамера передает онлайн изображение гостя на «привязанное» мобильное устройство хозяина квартиры, тот видит звонящего и решает, впускать его или нет. С помощью камеры также создается фотоархив посетителей, который пригодится, если обладатель сервиса находится в отпуске, в роуминге, или на его мобильном устройстве просто пропала связь.

Как и положено современному интерактивному устройству, умный домофон управляется через мобильное приложение. В личном кабинете владелец может сам создавать коды доступа для своих гостей, задавать правила переадресации вызова на городские и мобильные телефоны и настраивать SMS или e-mail-уведомления.

Кроме того, умный домофон можно использовать как средство связи со Службой спасения 112. На панели устройства есть специальная кнопка, с помощью которой можно отправить сигнал экстренного вызова. А управляющая компания с помощью домофона сможет информировать жильцов о важных событиях, например, о дате и времени проведения общих собраний или графике отключении горячей воды.

— Это новая интеллектуальная система, с помощью которой жильцы значительно повышают уровень безопасности и комфорта для своего жилища. Умный домофон позволяет использовать для открывания двери в подъезд уже имеющиеся у жильцов смартфоны и мобильные устройства, а также трубки домофонов и стационарные телефоны, — рассказал генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» Марат Долгоаршинных. — Это решение также подойдет владельцам загородных домов, офисов и производственных помещений.

Узнать больше о сервисе «Умный домофон» можно на сайте https://domofon.bashtel.ru/ и по телефонам +7 (347) 221-59-22, 221-58-68.

Bashtel — торговая марка одного из телекоммуникационных операторов Республики Башкортостан — ПАО «Башинформсвязь». Компания предоставляет на территории региона полный спектр современных телекоммуникационных услуг для дома и офиса: телефонная связь, широкополосный доступ в Интернет, интерактивное телевидение, видеонаблюдение, облачные технологии, корпоративные сети, дата-центры, хостинг. С 2011 года входит в структуру ПАО «Ростелеком». Официальный сайт оператора — https://www.bashtel.ru/