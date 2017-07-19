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19 июля Среда

Уфа   °

В Башкирии автомобиль едва не сбил двух женщин и ребенка на «зебре»

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии автомобиль едва не сбил двух женщин и ребенка на «зебре» Фото: скриншот видео телеканала UTV Стерлитамак

В Башкирии автомобиль едва не сбил двух женщин и ребенка на «зебре» Фото: скриншот видео телеканала UTV Стерлитамак

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, в Стерлитамаке произошло серьезное ДТП. Рядом с остановкой «Детская поликлиника» водитель на ВАЗ-2110 врезался в остановившуюся на светофоре иномарку. Затем отечественный автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2111. В этот момент по пешеходному переходу шли две женщины и маленький ребенок. Они в последний момент успели отскочить. Авария попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Инспектор ОГИБДД по Стерлитамаку Станислав Мишинкин сообщил, что в результате ДТП никто не пострадал.

Теги: ДТП
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