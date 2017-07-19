В Башкирии автомобиль едва не сбил двух женщин и ребенка на «зебре» Фото: скриншот видео телеканала UTV Стерлитамак
В Башкирии автомобиль едва не сбил двух женщин и ребенка на «зебре»
В Башкирии автомобиль едва не сбил двух женщин и ребенка на «зебре» Фото: скриншот видео телеканала UTV Стерлитамак
УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане, в Стерлитамаке произошло серьезное ДТП. Рядом с остановкой «Детская поликлиника» водитель на ВАЗ-2110 врезался в остановившуюся на светофоре иномарку. Затем отечественный автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2111. В этот момент по пешеходному переходу шли две женщины и маленький ребенок. Они в последний момент успели отскочить. Авария попала в объектив камеры видеонаблюдения.
Инспектор ОГИБДД по Стерлитамаку Станислав Мишинкин сообщил, что в результате ДТП никто не пострадал.