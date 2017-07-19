В Башкирию вернулся командный чемпионат России по спидвею

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

В Башкирию после трехлетнего, а в Октябрьский — четырехлетнего перерыва вернулся командный чемпионат России по спидвею. Команда СТК "Октябрьский" встретилась на стадионе "Нефтяник" с одной из самых титулованных команд отечественного спидвея балаковской "Турбиной". Для гостей это была уже четвертая гонка в сезоне, для хозяев — вторая. Первую, также с "Турбиной" октябрьцы проиграли в Балаково с разгромным счетом 19:65. Даже с учетом усилившего команду в домашней гонке Дениса Гизатуллина едва ли "Октябрьский" имел шансы взять реванш. Но пять тысяч зрителей, заполнившие трибуны стадиона, не были разочарованы. Команда дала бой сопернику, даже смогла первую треть гонки закончить с ничейным счетом 15:15. Потом, конечно, объективная расстановка сил все поставила на свои места. Но счет дебютного домашнего матча команды Альберта Латыпова вполне достойный — 41:52. Всего 11 очков разница, не 46 в гостях. Правда, и там, как уже сообщал "Башинформ", гонщики из Башкирии выглядели достойно и вели борьбу в каждом заезде.

На сей раз лучший результат в "Октябрьском" показал двукратный чемпион России Денис Гизатуллин — 16 очков в шести заездах, с победой в качестве джокера. Арслан Файзулин привез 10 очков, ветеран Семен Власов — 8, Марат Гатиятов — 4, заимствованный в "Мега-Ладе" юниор Иван Большаков — 2, Никита Зубарев — 1, Алексей Гузаев — 0 в одном заезде.

Председатель трековой комиссии МФР по спидвею и менеждер сборной России, занявшей третье место на Кубке мира Андрей Савин похвалил октябрьцев: "С учетом того, что Семен Власов и Марат Гатиятов, по сути сегодня — любители, которые имеют другую основную работу и спидвеем занимаются как хобби, результат СТК "Октябрьский" очень достойный".

У "Турбины" отличились Владимир Бородулин — 16 очков, Владимир Морозов — 13, Илья Чалов — 12, и Виктор Кулаков — 9. Два очка добавил Владимир Богма, а Максим Соснов выезжал всего два раза и оба раза финишировал последним.

После первой серии заездов пошел дождь, но никто не дрогнул — ни гонщики, ни болельщики. И тучи улетели дальше. И это символично: должны наконец рассеяться тучи и над октябрьским спидвеем, и над башкирским. Тем более, год-то юбилейный: 80 лет башкирскому мотоспорту, 55 лет спидвею в Октябрьском и Салавате, 55 лет первой победе башкирской команды в чемпионате СССР — уфимской "Башкирии" в первом лично-командном чемпионате Советсткого Союза по спидвею.