В Уфе на улице Российской построят ливневую канализацию Фото: Олег Яровиков В Уфе на улице Российской построят ливневую канализацию Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе на улице Российской построят ливневую канализацию. Работы начнутся в конце июля и завершатся через полтора-два месяца, так как потребуется большой объем земляных работ. Как пояснили в администрации Орджоникидзевского района города, это будет закрытое сооружение. На участке от улицы Шота Руставели до Львовской планируется на глубине четырех метров положить трубу диаметром 500 мм, длиной 403 метра.

Для бесперебойной работы ливневой канализации трубы не должны промерзать, их следует расположить под правильным углом, чтобы вода шла в коллектор самотеком, объяснили специалисты.